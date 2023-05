Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Bischoffen tagt

Bischoffen. Die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Bischoffen treffen sich zu ihrer öffentlichen Sitzung am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Niederweidbach, Schulstraße 23. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf eines Gestattungsvertrages mit der Lahn-Dill-Bergland Energie zur Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen in den Vorranggebieten WE 2017 und WE 2018.