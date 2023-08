Beim Tanzen in Bicken fing alles an

Bischoffen-Niederweidbach. Herta und Andreas Kißler aus Niederweidbach feiern am 2. August ihre eiserne Hochzeit. Bei einer Tanzveranstaltung der Katholischen Kirche in Bicken hatten sie sich kennengelernt. Am 2. August 1958 wurden sie nach katholischem Ritus in der Evangelischen Kirche in Niederweidbach von Vikar Pater Josef Casper getraut. Die standesamtliche Trauung in Niederweidbach vollzog Standesbeamter Karl Frink. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.