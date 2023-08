Bilderschau in Bischoffen führt in die Dritte Welt

Der Freie Künstler und Hobbymaler wurde 1949 in Bischoffen geboren. Er erzählt: „In Bischoffen verbrachte ich meine Kindheit. Meine Eltern hatten eine Gaststätte mit einem kleinen Dorfkino. Als ich 13 Jahre alt war, ist meine Familie mit mir und meinen zwei kleinen Brüdern nach Gladenbach verzogen. Unsere Großmutter verblieb allerdings in ihrem Haus in Bischoffen.“ Somit ist Volker Rückert, der heute mit seiner Familie im Westerwald lebt, in seinem Heimatort kein Unbekannter.