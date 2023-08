Bischoffens Bürgermeister eröffnet „Plattschwätznoochmiddoach“

Den Dialekt mit dem wunderbar rollenden „Rrrrrrrrrr“ am Leben zu halten und salonfähig zu machen, hat sich der VEMuK auf die Fahnen geschrieben, wie Cornelius unterstrich: „Unser Verein hat 125 Mitglieder, zu denen auch Gruppen zählen, und ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, den Dialekt unserer Heimat nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.“ Der VEMuK bietet einiges an Veranstaltungen an. „Dialekte sind sehr verschieden, man muss sich erst einmal einlesen, denn mancher Begriff heißt ein Dorf weiter schon anders.“ Als Beispiel nannte Cornelius die Lahn, die von Leeh bis Luh einige Bezeichnungen hat.