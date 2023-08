Der Feuerwehrverband Wetzlar hat 1687 Aktive

In seiner Bilanz berichtete Verbandsvorsitzender Michael Stroh, dass in den 65 Feuerwehren des Feuerwehrverbands Wetzlar 211 weibliche und 1476 männliche Einsatzkräfte ihren Dienst versehen. Aus den Jugendfeuerwehren wurden 28 Mitglieder in die Einsatzabteilungen übernommen; zusätzlich sind 99 Quereinsteiger bei den Feuerwehren eingetreten. In vier Werk- und Betriebsfeuerwehren sind 67 Einsatzkräfte aktiv. 210 weibliche und 467 männliche Jugendliche versehen in 59 Jugendfeuerwehren ihren Dienst. In 36 Kindergruppen sind 544 Kinder tätig. Und bei sieben Musikgruppen sind 75 Frauen und 115 Männer aktiv.