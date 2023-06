Ende einer langen Suche am Aartalsee: Vermisster ist tot

Am Donnerstagvormittag entdeckten Mitglieder der DLRG-Station Aartalsee den Körper des vermissten 31-Jährigen im vorgelagerten Badebereich. (© Jörg Fritsch)

Tagelang haben Einsatzkräfte nach einem vermissten Schwimmer im See gesucht. Am Donnerstag ist die Leiche des Mannes plötzlich von selbst an der Wasseroberfläche aufgetaucht.