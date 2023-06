Ende einer langen Suche: Vermisster aus Aartalsee ist tot

Die Polizei war während der Bergung der Leiche durch die DRLG am Aartalsee vor Ort. (© Jörg Fritsch)

Tagelang haben Einsatzkräfte nach einem vermissten Schwimmer im See gesucht. Am Donnerstag ist die Leiche des Mannes plötzlich von selbst an der Wasseroberfläche aufgetaucht.