Erstes Seefest an der Aartalsperre

Es solle sich aber in seiner Konzeption vom etwa eine Woche vorher stattfindenden Fest der Freiwilligen Feuerwehr Niederweidbach unterscheiden. Ziel sei es, Gewerbe, Vereinen oder Gruppen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich den Besuchern präsentieren können. Ein solches Fest könne auch eine Musikveranstaltung, einen Gottesdienst, einen Familientag oder auch eine Gewerbeschau beinhalten. Aktuell seien bereits alle Vereine, Institutionen und Gewerbetreibende in der Gemeinde angeschrieben worden, um das Interesse an einer solchen Veranstaltung abzufragen.