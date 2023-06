Feuerwehr Niederweidbach freut sich aufs Jubiläum im Juli

Das große Feuerwehrfest zum 90-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Niederweidbach vom 7. bis 10. Juli steht kurz bevor und die Planungen gehen in die finale Phase. Der Verbandstag des Feuerwehrverbandes Wetzlar findet am Sonntag, 9. Juli, statt. An der Aufstellung zum Festzug und der Sitzordnung im Zelt werde noch gefeilt. Jeder Aktive und jedes Vereinsmitglied sind aufgerufen worden, nach besten Kräften zum Gelingen des Festes beizutragen. 38 Vereinsmitglieder wurden durch den Ersten Vorsitzenden Thomas Morbitzer für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.