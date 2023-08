Feuerwehren freuen sich auf neues Gerätehaus in Niederweidbach

Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Marcel Lang berichtete von rund 160.000 Euro im Haushalt 2022 der Gemeinde für die laufenden Ausgaben für die Feuerwehren. Dies seien ungefähr 10.000 Euro mehr als im Jahr 2021. In den nächsten Jahren sei mit höheren Investitionen zu rechen. Eine der größeren werde jetzt umgesetzt. Denn der erste Bagger für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Niederweidbach rolle an.