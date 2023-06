Freiwillige Feuerwehr Niederweidbach wird 90

Der Feuerwehrverband Wetzlar hält am Sonntag, 9. Juli, in Niederweidbach seine diesjährige Verbandsversammlung ab. Tagungsort: das Festzelt am Sportplatz. Beginn ist um 9 Uhr. Die Feuerwehr Niederweidbach bietet allen Delegierten ein Mittagessen im Festzelt an. Der Feuerwehrverband Wetzlar würde sich auch über eine zahlreiche Teilnahme der Feuerwehren des Verbandes am Festzug freuen. Aufstellungsort dafür ist am Feuerwehrgerätehaus in Niederweidbach, Hauptstraße 5.