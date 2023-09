Fremder nimmt Elfjährige am Aartalsee an die Hand

Laut Polizei war die Elfjährige am frühen Nachmittag, gegen 13.45 Uhr, auf dem Spielplatz am Aartalsee gegenüber des Pavillons unterwegs. Währenddessen setzte sich ein Mann auf die dortige Bank. Nach einer Weile machte sich das Kind auf den Weg nach Hause in Richtung Bischoffen und lief über den Rundweg. Nach kurzer Zeit bemerkte sie den Unbekannten, der sich zuvor auf der Spielplatzbank aufgehalten hatte. Der Mann folgte ihr offenbar. Er sprach das Mädchen an, verwickelte sie in ein Gespräch und nahm ihre Hand. Die beiden gingen daraufhin gemeinsam auf dem Radweg in Richtung Offenbach.