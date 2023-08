Gemeinde Bischoffen investiert in die Feuerwehr

Die Gemeinde Bischoffen erweitert das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Niederweidbach unter anderem um eine weitere Halle, die rechts auf der Wiese entstehen soll.

In Niederweidbach geht es in der kommenden Woche mit dem Anbau des Feuerwehrgerätehauses los. Warum die Erweiterung nötig wurde und was sie kostet.