Gemeinde Bischoffen lädt wieder zur Aktiv-Woche ein

Am Montag, 21. August, gibt es die Wanderung „Zweiburgentour Hohenahr“. Die Strecke führt als Rundweg durch die Landschaft zwischen Hohensolms und Großaltenstädten. Am Dienstag, 22. August, steht ein Halbtagesausflug nach Nistertal zur Birkenhof-Brennerei auf dem Programm. Die Teilnehmer erhalten eine ausführliche Führung durch die Korn- und Obstbrennerei. Im Kostenbeitrag von 15 Euro sind die Busfahrt mit Führung und ein kleiner Imbiss enthalten. Für Mittwoch, 23. August, ist eine Fahrt zur Panorama-Erlebnis-Brücke Winterberg und zu den Passionsfestspielen in Hallenberg geplant. Jeder Teilnehmer trägt seinen Kostenanteil in Höhe von 20 Euro. Darin enthalten sind die Busfahrt mit Kaffee und Kuchen, die Eintrittsgelder zur Panorama-Erlebnis-Brücke sowie zu den Passionsfestspielen. Am Donnerstag, 24. August, heißt es: „Mir schwätze Platt“. Der Mundartnachmittag bei Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus Niederweidbach beginnt um 14.30 Uhr. Die Gäste können sich auf Lesungen der Autorin Erika Nebeling und musikalische Beiträge der „Weller Hofsänger“ freuen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Am Freitag, 25. August, heißt es zum Abschluss „Wald und Wild“. Der neue Revierförster Leon Ochs wird während eines etwa 90-minütigen Waldspaziergangs vielfältige Informationen über den Wald in der Gemeinde Bischoffen geben.