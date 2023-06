Hubschrauber sucht nach vermisstem Mann am Aartalsee

Auch am dritten Tag nach dem mutmaßlichen Badeunfall am Aartalsee läuft die Suche nach dem vermissten Mann auf Hochtouren. (© Agathe Markiewicz)

Auch am dritten Tag nach dem mutmaßlichen Badeunfall am Aartalsee läuft die Suche nach dem vermissten Mann auf Hochtouren. (© Agathe Markiewicz)

Die Suche nach dem vermissten Mann am Aartalsee in Bischoffen läuft weiterhin auf Hochtouren. Am Dienstagabend startet ein Hubschrauber.