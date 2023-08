Inge und Artur Brück feiern in Roßbach eiserne Hochzeit

Inge Brück wurde am 5. April 1937 in Gießen geboren. Sie wuchs mit ihren beiden Schwestern in Frankenbach im „Drei-Mädel-Haus“ als Tochter von Anna und Wilhelm Bernhardt auf. Nach der Volksschule arbeitete sie für ein Jahr in der Frankenbacher Zigarrenfabrik und danach bis zu ihrer Heirat bei der Firma Leitz in Wetzlar. Später war sie bei der Firma Neukirchner in Niederweidbach beschäftigt.