Klaus Quecke aus Bischoffen ist Tantrix-Weltmeister

Die Turnier-Organisatoren Klaus Quecke und Susanne Rieger zeigten sich stolz darüber, die Tantrix-Weltmeisterschaften in ihrem Haus auszurichten. „Tantrix ist nicht nur ein faszinierendes Spiel, sondern es verbindet Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Kulturen und Ländern. Die Weltmeisterschaft ist eine großartige Gelegenheit, diese internationale Gemeinschaft zu leben und mit Menschen aus so vielen Nationen und so unterschiedlichen Alters zusammen zu kommen“, schwärmte Quecke.