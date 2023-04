Lahn-Dill-Kreis lässt Wasser aus dem Aartalsee ab

Bischoffen. „So viel Regen wie in diesem Frühjahr habe ich in den 21 Jahren, seit ich Stauwärter hier bin, selten erlebt“, sagt Patrick Will. Zusammen mit seinen Kollegen Christoph Roth und Julian Lorenz ist er für die Aartalsperre zuständig. Normalerweise stauen sie ab Mitte März das Wasser an, um bis Ende März das für den Sommer nötige Wasserniveau zu erreichen. „Die Niederschläge in den vergangenen Jahren haben gerade so ausgereicht, das Sommerstauziel zu erreichen“, erläutert Patrick Will. Jetzt ließen die Stauwärter einige Wochen lang Wasser ab, berichtet der Lahn-Dill-Kreis in einer Pressemitteilung.