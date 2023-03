Rettungsschwimmer am Aartalsee freuen sich über mehr Mitglieder

Ehrungen: Anke Wagner, Wolfgang Diehl und Dirk Guse wurden jeweils für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der DLRG ausgezeichnet. Das Verdienstabzeichen der DLRG in Bronze ging an Jonathan Roth für sein Engagement als Jugendleiter. Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) wurde damit für sein Engagement zum Erhalt und zur Finanzierung der kommunalen Schwimmbäder, unter anderem durch das Programm „Bonus für Bäder“, ausgezeichnet.