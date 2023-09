„Türen auf mit der Maus“ kommt nach Niederweidbach

„In diesem Jahr entdeckt die Maus mit euch im ganzen Land ,Wertvolle Schätze‘!“, heißt es auf der Maus-Seite des WDR zum Motto des Türöffner-Tages 2023: „Und die schlummern nicht in alten Truhen, sondern ihr könnt sie am 3. Oktober live entdecken“, lädt die Maus unter anderem in die evangelische Marienkirche Niederweidbach ein. Sie ist der einzige Ort im Dekanatsgebiet, der an der Aktion beteiligt ist. „Die Maus ist nicht der Veranstalter, aber Initiator von ‚Türen auf mit der Maus‘“, erläutert Gemeindepädagogin Isabella Wabel. Wer also die Kirche in Niederweidbach auf eigene Faust erkunden, Rätsel knacken, „Wertvolle Schätze“ für seine Schatztruhe entdecken und seine Kreativität zum Zuge kommen lassen will, findet alle Anmeldeinformationen auf https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.