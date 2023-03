Unfallfahrer flüchtet

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz am Aartalgrill am See einen geparkten schwarzen VW an der Stoßstange und dem Kotflügel an der rechten hinteren Fahrzeugseite touchiert. Der Schaden am Tiguan wird mit 5000 Euro beziffert. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Unfall am Samstag (11. März) zwischen 13 und 13.45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, die Herborner Polizei unter Telefon 02772-47050 zu kontaktieren.