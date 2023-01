Zigarettenautomat in Oberweidbach gesprengt

BISCHOFFEN-OBERWEIDBACH. Gescheitert: Unbekannte Täter haben, wie Polizeisprecherin Kerstin Müller erst am Mittwoch mitgeteilt hat, bereits am vergangenen Donnerstag in Oberweidbach versucht, einen Zigarettenautomat in der Marburger Straße aufzusprengen. Um kurz nach 1 Uhr steckten sie demnach einen Sprengkörper in den Ausgabeschacht des Automaten und brachten ihn zur Explosion. Zwar sei der Automat dabei beschädigt worden, den Tätern sei es jedoch nicht gelungen, an den Inhalt des Gerätes zu kommen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1000 Euro.