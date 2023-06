7500 Kilometer im Kurpark gelaufen

Wer nicht (mehr) laufen wollte oder konnte, für den hatte eine Delegation der „Rudergesellschaft Wetzlar“ vier Ruderergometer aufgebaut. Hier konnten alle Teilnehmer unter Anleitung erfahrener Vereinsmitglieder eine gewisse Strecke rudern, was ebenfalls in die Sponsoren-Rundenwertung der Läufer und Ruderer mit einfloss. An mehreren Ständen gab es Getränke für alle. Hauptorganisatorin und Sportlehrerin Jana Deistler war am Ende baff: „Unglaublich, was hier und heute von allen geleistet wurde.“