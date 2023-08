Aktuelle Modetrends im Kurpark

Braunfels. Am Freitag, 8. September, veranstalten die ortsansässigen Modehäuser in Braunfels die traditionelle Modenschau mit Herbst und Wintermode, dieses Jahr wieder im Kurpark. Ab 15 Uhr präsentieren Ackva Designer Collectionen, Carmen’s Modetreff, Pia Dietz-mode & mehr, sowie die La Vika Kinderboutique ihre Kollektionen, mit denen man wohlig warm der Kälte, Schnee und Eis trotzen kann. Warme Naturfarben, aber auch pastellige Tone bringen Farbenvielfalt in die trübe Winterzeit. Passende Taschen, Schals, Mützen und Schuhe dürfen nicht fehlen. Für die Dekoration sorgen Steffi Reuchsel-Kraft von der Blumengalerie und Regina Andermann von Das Wohnhaus. Um das leibliche Wohl sorgen sich Cem Eraslan und Lahnton für Beschallung und Beleuchtung. Die teilnehmenden Geschäfte bleiben bis 19 Uhr geöffnet.