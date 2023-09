Apfelfest bei SoLaWi Sonnenhof in Neukirchen

Braunfels-Neukirchen. Das Apfelfest der Solidarischen Landwirtschaftsinitiative (SoLaWi) Sonnenhof in Braunfels-Neukirchen findet am Sonntag, 1. Oktober, von 13 bis 17 Uhr am historischen Gehöft in Braunfels-Neukrichen, am Friedhofsparkplatz statt. Der Sonnenhof und der historische Verein Neukirchen übernimmt die Bewirtung, die „Karolinger“ beleben das Gehöft mit zeitgenössischer Gewandung und Handwerk. Dieses Jahr wird es einen noch deutlicheren Schwerpunkt zu Klimaschutz und regenerativer Landwirtschaft geben. In einer Führung um 15 Uhr wird Matthias Zinke, die Anbaumethoden erläutern und erklären, was der Sonnenhof für Klima- und Umweltschutz tut und was „aufbauende“ und „solidarische“ Landwirtschaft ist.