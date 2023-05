Ausschüsse tagen in Braunfels

Braunfels. In Braunfels tagen in dieser Woche noch weitere Ausschüsse. Am Mittwoch (10. Mai) um 19 Uhr trifft sich der Ausschuss für Familie, Ehrenamt und Soziales im Magistratszimmer der Stadtverwaltung. Beraten wird da über die Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit in Braunfels. Außerdem geht es um einen Erlass einer neuen Richtlinie für die Förderung sporttreibender, kultureller und sonstiger gemeinnütziger Vereine.