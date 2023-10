Braunfels. Die Dauer der Ausstellung „Die Poesie des Lichts“ von Inge Dick im Waldmuseum Dr. Kanngiesser in der Braunfelser Hecksbergstraße 21, wird bis Sonntag, 12. November verlängert. Öffnungszeiten sind donnerstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr. Für den Besuch bittet die Museumsleitung um Anmeldung per E-Mail an waldmuseum-dr.kanngiesser@t-online.de.