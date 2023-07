Autofahrer fährt bei Braunfels gegen einen Baum

Der Mann war mit seinem Auto gegen 22.20 Uhr in der Attenbachstraße aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Wagen herausschneiden, wie Sebastian Lohr bestätigt. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht.