Braunfels. Die öffentliche Sitzung des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung der Stadt Braunfels findet am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr im Kurparktreff in Braunfels statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Größe der Markierung des Behindertenparkplatzes am Marktplatz und der Sachstand zum Gehweg von Edeka zum Teegut, sowie die Überarbeitung des Gaststättenführers.