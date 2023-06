Bergbau und Verhüttung – Spurensuche im Solmser Land

Braunfels. Was haben hunderte keltische Schlackenhalden im Taunus, die Waldschmieden am Solmsbach und die Schleußen der Lahn miteinander zu tun? Sie sind wichtige Bestandteile einer 2500-jährigen Geschichte von Bergbau und Verhüttung in unserer Region. Am Samstag, 24. Juni, um 14 Uhr, stellt Tim Schönwetter im Braunfelser Schlosscafé anhand von archäologischen Funden, mittelalterlichen Quellen und neuzeitlichen Bauwerken ein wechselvolles und spannendes Kapitel der Geschichte der Grafen und Fürsten von Solms und ihrer Nachbarschaft vor. Der Eintritt ist frei, um telefonische Anmeldung unter 06442-5002 wird gebeten.