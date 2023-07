Braunfels bei einer Stadtführung entdecken

Braunfels. Am Samstag, 15. Juli und Sonntag, 16. Juli, können sich Interessierte einer Stadtführung durch die Schlossstadt anschließen. Los geht es um 14 Uhr an der Tourist-Information, Marktplatz 9. Der Stadtführer stellt auf unterhaltsame Art informatives zur Geschichte der Stadt vor. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Tickets sind zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information oder direkt vor Ort bei dem Stadtführer erhältlich. Kontakt und Information: Tourist-Information, Marktplatz 9, Telefon 06442-303820, E-Mail: touristinfo@braunfels.de, www.braunfels-erleben.de.