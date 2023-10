Braunfels. Interessierte Bürger und Gäste Braunfels können sich am Samstag, 14. Oktober und Sonntag, 15. Oktober einer Stadtführung mit E. Wagner durch die Schlossstadt anschließen. Los geht es um 14 Uhr an der Tourist-Information, Marktplatz 9. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Tickets gibt es zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information, Marktstraße 9 oder direkt beim Stadtführer vor Ort.