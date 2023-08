Braunfels: Klimabeirat

Braunfels. Zur nächsten öffentlichen Sitzung lädt der Braunfelser Klimabeirat für den 13. September ein. Beginn ist um 19 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal der Stadtverwaltung. Informiert werden soll da im Hinblick auf eine klimaschonende Trinkwasserversorgung über Wasser und Abwasser in Braunfels und deren Energiebilanzen. Außerdem geht es um Ursachen von Überschwemmungen und mögliche Maßnahmen aus ökologischer Sicht. Zudem soll über eine Empfehlung an die Stadtverordneten in Sachen Balkonkraftwerken diskutiert werden.