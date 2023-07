Braunfelser Ausschüsse tagen

Braunfels. In Braunfels stehen in dieser Woche einige Beratungen in den Gremien an. Los geht es schon am Dienstag, dem 4. Juli, mit der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für nachhaltige Stadtentwicklung. Dieser will sich ab 19 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal in der Stadtverwaltung (Hüttenweg 3) unter anderem mit der Situation am Parkplatz von Schwimmbad und Stadion beschäftigen. Dort soll eine Sammelunterkunft für rund 200 Geflüchtete in Wohn-Containern entstehen.