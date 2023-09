Braunfelser feiern mit dem Mühlenfest gleich zwei Jubiläen

Im Rahmen einer kleinen akademischen Feier begrüßte Vorstandsmitglied Gerhard Ihlow die Gäste. Er dankte den Vorgängern im Vorstand und den Aktiven der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für ihre geleistete Arbeite. Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) ging in seiner Laudatio auf die Gründerväter und ihre Aufgaben ein. Er führte die unverzichtbaren Archivarbeiten, die Erforschung und Dokumentierungen der Braunfelser Heimat- und Siedlungsgeschichte, die Erstellung eines Straßen- und Häuserverzeichnisses sowie die Restaurierung und Pflege von alten Gedenkstätten auf. Die Heimatkundler hätten sich immer da angeboten und eingemischt, wo es für den Erhalt, die Sicherung und Bewahrung der Heimat erforderlich gewesen sei. Nicht zuletzt seien das Heimatmuseum (später Stadtmuseum) 1971 eingerichtet, das alte, vom Verfall bedrohte Gebäude restauriert, das Wasserrad erneuert und das alte Hammerwerk freigelegt worden. Die Geschichte des Museums und die der Arbeitsgemeinschaft wurden in einer Diaschau und in einer Bilderkollektion dargestellt.