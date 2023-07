Braunfelser Open-Air-Kino im Kurpark

Braunfels. Die traumhafte Kulisse des Braunfelser Kurparks verwandelt sich in diesem Sommer gleich an drei Tagen in einen Kinosaal, wenn es vom 10. bis 12. August, heißt „Film ab!“. Am Donnerstag, 10. August, wird die Bundespremiere der Komödie „Rehragout Rendezvous“ mit Franz Eberhofer. Am Freitag, 11. August, wird der Familienfilm „Arielle, die Meerjungfrau“ gezeigt und am Samstag, 12. August, kommt die Liebeskomödie „Einfach mal was Schönes“ mit Karoline Herfurth. Besucher sollten sich Sitzmöglichkeiten mitbringen, da das vorhandene Mobiliar begrenzt ist. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Die Vorstellungen finden auch bei schlechtem Wetter wie leichtem Regen oder einzelnen Schauern statt. Die Vorstellungen beginnen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21.30 Uhr), Einlass ist ab 20.30 Uhr. Tickets kosten acht Euro pro Person (am 11. August für Kinder ermäßigt sieben Euro) und sind ab sofort bei der Tourist-Information Braunfels, Marktplatz 9 unter Telefon 06442-303820 oder per E-Mail an touristinfo@braunfels.de erhältlich, sowie beim Delphi Filmtheater Weilburg, Hainallee 10, Weilburg.