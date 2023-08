Braunfelser Partnerstädte treffen sich in Italien

Alle weiteren anwesenden Partnerstädte, nämlich Bagnols sur Cezè in Frankreich, Carcaixent in Spanien, Newbury in England, Kiskunfélegyháza in Ungarn, Eeklo inBelgien sowie Zamòs in Polen und natürlich die gastgebende Stadt Feltre stellen ihre Präsentationen zu diesem aktuellen Thema vor.