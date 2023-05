Braunfelser Schulen laufen gemeinsam

Braunfels. Am Freitag, 2. Juni findet von 16 bis 20 Uhr im Braunfelser Kurpark der 3. Sponsorenlauf der beiden Braunfelser Schulen statt. Sowohl die Schüler der Schloss-Schule als auch die der Carl-Kellner-Schule haben sich im Vorfeld für ihr Vorhaben Sponsoren gesucht, die für jede gelaufene 600 m-Runde einen vorher festgelegten Betrag spenden. Während die Grundschüler mit ihren Laufeinnahmen ihr Zirkusprojekt subventionieren wollen, werden mit den Lauferträgen der Gesamtschüler Projekte gefördert, die in die weitere Ausgestaltung einer bewegungsfreundlichen und gesundheitsfördernden Schule fließen. Dazu gehören auch Workshops der Demokratieförderung, der Ausbau der Medienbildung und dem verantwortlichen Umgang mit Ressourcen. Wie in den Vorjahren auch sollen zehn Prozent des Geldes an ein außerschulisches, soziales Projekt gespendet werden. Neben der Laufstrecke im Kurpark und der Lindenallee dürfen sich alle Zuschauer auf ein buntes, musikalisches Programm beider Schulen und verschiedene Verköstigungsstationen freuen. Kostenlose Parkmöglichkeiten befinden sich zum Beispiel am Stadion, von dem aus der unteren Eingang des Kurparks in wenigen Gehminuten erreichbar ist.