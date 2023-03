Braunfelser sollen sich sicher fühlen

In einer kleinen Feierstunde stellte Polizeipräsident Paul mit Blick auf die Statistik klar, dass die Stadt Braunfels kein Kriminalitätsschwerpunkt im Lahn-Dill-Kreis sei. Gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, dass diese Erhebung nicht zwangsläufig das subjektive Sicherheitsgefühl der Braunfelser widerspiegle. Genau an dieser Stelle setzte das Kompass-Projekt an. Alle Einwohner von Braunfels sollen mit einbezogen werden, sodass jeder an Vorbeugungsmaßnahmen mitwirken kann. Dazu werde es unter anderem eine Bürgerbefragung sowie eine Sicherheitskonferenz geben.