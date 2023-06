Chanson-Quartetts Trulleberg zu Gast im Kurpark

Braunfels. Am Sonntag, 2. Juli präsentieren die vier Musiker des Marburger Chanson-Quartetts Trulleberg ein breit gefächertes Programm mit bekannten und weniger bekannten Melodien und verbinden in einzigartiger Weise stilistische Gegensätze aus Chansons, Rock- und Pop, Liedermacher, Musical, Folk und Filmmusik bis hin zur neuen deutschen Welle der 80-er Jahre. Beginn ist um 16 Uhr im Kurpark/Lindenallee zu spielen. Der Eintritt ist frei. Die Rockwerkstatt Musikschule Wetzlar ist zum nächsten Konzert am Sonntag, 9. Juli zu Gast im Braunfelser Kurpark. Weitere Informationen zum Sommerkonzert-Programm gibt es auf www.braunfels-erleben.de. Programmflyer sind in der Tourist-Information sowie bei der örtlichen Gastronomie erhältlich.