Christkind macht auf Schloss Braunfels Station

Es geht einige Treppenstufen hinauf in den Rittersaal, in dem Rüstungen, Kanonen und Lanzen zu sehen sind. Die Führung streift nur wenige Räume des 214 Zimmer zählenden Schlosses. Schulz erzählt, wie die Ritter früher Weihnachten gefeiert haben. Sie seien in die Kirche gegangen, zu Andacht und Gebet. Die Weihnachtszeit sei eine Fastenzeit gewesen, in der nur schlichtes Essen auf den Tisch gekommen sei. Am 25. Dezember sei die Fastenzeit vorbei gewesen, dann es sei festlich aufgetischt worden: Plätzchen, Fleisch, Fisch und Apfel. Schon Brot sei für die Ritter ein Festessen gewesen. "Dann wurde Geld gesammelt und an die Armen verteilt", weiß Schulz zu berichten.