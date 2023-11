Christnikels-Tombola in Braunfels

Braunfels. Helfen und Gewinnen und ein Los kaufen zugunsten der Lebenshilfe: Die Braunfelser Christnikels Tombola ist in neuem Gewand zurück und diesmal mit noch exklusiveren Preisen. Jedes gekaufte Los, unterstützt nicht nur die Chance auf einen Gewinn, sondern hilft auch Menschen mit Behinderung. Denn der gesamte Erlös geht zugunsten unserer Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg und ihren Einrichtungen in Braunfels. Ab sofort können Lose zu je 2,50 Euro in Geschäften am Kurpark und rund um den Marktplatz erworben werden. Die Auslosung findet am 19. Januar statt, die Losnummern werden auf der Homepage www.braunfels-erleben.de veröffentlicht, wo es auch weitere Informationen zu Tombola gibt.