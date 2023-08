Claude-Oliver Rudolph bringt die Rebellen nach Bonbaden

Rudolph erinnert an Diogenes, der in Armut in einer Tonne lebte, umgeben von Wildhunden. Als Alexander der Große einst zu Diogenes kam und ihm sagte, dieser könne erbeten, was er wolle, soll Diogenes lapidar geantwortet haben „Geh’ mir ein wenig aus der Sonne!“. Von Franz von Assisi zitiert der Schauspieler: „Dass mir mein Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Doch mein Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde“.