Den „Urwald“ in Braunfels erleben

Braunfels. Bei einer Exkursion der VHS Lahn-Dill können Teilnehmer am Samstag, 7. Oktober, von 15 bis 17 Uhr die Braunfelser Urwaldzelle erleben. Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, in dem ein Buchenmischwald in seiner natürlichen Entwicklung zu sehen ist. Bereits 1961 wurde das Gebiet unter Schutz gestellt, um die natürliche Waldentwicklung zu fördern. Die Urwaldzelle beeindruckt mit seinem urwaldähnlichen Charakter, seinen alten Buchen und Eichen und ist Heimat vielfältiger Vogel-, Insekten- und Pflanzenarten. Den Wald mit allen Sinnen erleben. Mehr Informationen und Anmeldungen auf www.vhs-lahn-dill.de oder unter Telefon 02771-4077400.