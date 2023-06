Braunfels. Das Bündnis ÖPNV-Wende Mittelhessen lädt am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr, zum zweiten „Dialog und Ideenabend Solmsbachtalbahn“ in das Braunfelser Haus des Gastes, Fürst-Ferdinand-Straße ein. Für die frühere Bahnstrecke zwischen Solms-Albshausen und Waldsolms-Brandoberndorf hat der Lahn-Dill-Kreis ein detailliertes Gutachten beauftragt. Aktive des Bündnisses möchten in der Bevölkerung für die Idee der Solmsbachtalbahn – Reaktivierung werben und Ideen zur konkreten Umsetzung sammeln. Interessierte Bürger sind willkommen.