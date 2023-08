Die „Gute Stube“ im Stadtmuseum Obermühle

Braunfels. Die Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft in Braunfels lädt für Sonntag, 20. August, von 14 bis 17 Uhr in das Stadtmuseum Obermühle in Braunfels ein. In zwangloser Reihenfolge werden Sehenswürdigkeiten des Museums vorgestellt. Die „Gute Stube“ war der Repräsentationsraum der Familie, der meist nur zu hohen Festtagen benutzt wurde. Zu sehen sind unter anderem verschiedene Möbel, das Grammophon, eine alte Schreibmaschine und die alte Telefonanlage aus dem Braunfelser Rathaus. Der Eintritt ist frei.