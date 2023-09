Die Kirche einfach mal im Dorf lassen?

WETTENBERG-KROFDORF-GLEIBERG/BRAUNFELS. Eine Veranstaltung zur Zukunft der Kirche ohne Schwerpunkt auf Gemeindevereinigungen, Mitgliederschwund oder Sparmaßnahmen - gibt es so etwas heutzutage noch? Im evangelischen Gemeindehaus in Krofdorf haben sich Mitglieder aus dem evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill und darüber hinaus dieser Aufgabe gestellt. "Welche Vorstellungen haben wir von der Kirche, an der wir bauen wollen, welche Bilder der Zukunft für die Kirche im Dorf?" lautete so das Thema eines zweitägigen Workshops mit der Entwicklung positiver Zukunftsbilder. Unter anderen nahm das Presbyterium (Kirchenvorstand) der Kirchengemeinde Braunfels mit Pfarrer Sven Seuthe vollzählig an der Veranstaltung teil.