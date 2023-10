Digitales Wissen für Ältere

Braunfels. Der Digitale Engel, das mobile Ratgeberteam zu Digitalfragen von Deutschland sicher im Netz, macht am 1. November in Braunfels Station. Eine Digitalexpertin klärt von 10 bis 12 Uhr in der Stadtbücherei Braunfels, Fürst-Ferdinand-Straße 4a, kostenlos Fragen rund um Online-Anwendungen und die Neuen Medien. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktion „Dabei sein! Online im Alter“ statt. Der Digitale Engel richtet sich speziell an ältere Onliner und Offliner, die ihr digitales Wissen vertiefen möchten. Weitere Informationen zur Aktion in Braunfels gibt es online auf www.digitaler-engel.org und bei der Stadtbücherei Braunfels unter Telefon 06442-303720.