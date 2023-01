Braunfels. Ein besonderes Schmankerl wartet auf die vielen Fans der Egerländer Blasmusik. Am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr, heißt es im Haus des Gastes in Braunfels, Fürst Ferdinand-Straße willkommen zum „Egerländer Neujahrskonzert“. Die Egerländer 6 sind erstmals zum Neujahrskonzert in Braunfels zu Gast. Mit ihrem Programm „Lasset uns das Leben genießen“ präsentieren sie viele längst vergessene Klassiker der Blasmusik, alte „Böhmische Weisen“ und stimmungsvolle Melodien. Tickets, für 16 Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Braunfels, Marktplatz 9 oder unter Telefon 06442-303820. Einlass ist ab 14 Uhr, bei freier Platzwahl. An der Tageskasse sind die Karten für 18 Euro erhältlich.