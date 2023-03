Ein Baum für jedes Baby

In diesem Frühjahr ist es soweit: Jedem neugeborenen Kind soll nun ein Baum gewidmet werden. Interessierte Eltern, deren Kinder in den Jahren 2022 oder 2023 auf die Welt gekommen sind, sind eingeladen, die Pflanzung tatkräftig zu unterstützen und in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Kindern zu beobachten, wie „ihre“ jungen Bäume gedeihen.